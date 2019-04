Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lebensgefährliche Verletzungen bei Wohnungsbrand erlitten

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstagabend (06.04.2019) bei einem Wohnungsbrand an der Leuschnerstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Das Feuer brach gegen 20.30 Uhr in der Wohnung des Verletzten im obersten Geschoss des Wohnhauses aus. Trotz starker Rauchentwicklung retteten die Feuerwehrleute den Verletzten rasch, Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der polizeibekannte Mann gilt als psychisch auffällig, Ermittler prüfen eine mögliche Brandstiftung. Am Gebäude entstand ein Schaden von geschätzten 30.000 Euro, weitere Hausbewohner waren aber durch den Brand nicht gefährdet. Die Ermittlungen dauern an.

