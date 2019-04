Polizei Paderborn

POL-PB: Von der Bremse abgerutscht

Paderborn (ots)

Freitag, 26.04.2019, 16:50h Paderborn, Fürstenweg, Einmündungsbereich Löffelmannweg Fahrzeugführerin rutscht beim Abbiegevorgang von Brems- auf Gaspedal, kommt daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Ampelmast.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Nissan vom Fürstenweg aus Richtung Fürstenallee kommend nach links in den Löffelmannweg abzubiegen. Während des Abbiegevorganges geriet ihr Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Nach Angaben der Fahrzeugführerin sei sie bei dem Versuch zu bremsen unbeabsichtigt vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht. Aufgrund der Beschleunigung sei der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er mit einem Ampelmast. Bei dem Zusammenstoß entstand sowohl an dem Pkw als auch an dem Mast Sachschaden (Gesamtschaden 7.000,- EUR). Die Fahrzeugführerin und ihr 30-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzuginsassen wurden in Paderborner Krankenhäuser verbracht. Der betroffene Ampelmast wurde gänzlich umgeknickt. Daraufhin fiel die gesamte Ampelanlage an der Einmündung aus. Der Störungsdienst der Stadt Paderborn kümmerte sich um die Instandsetzung der Anlage. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch einen Automobilclub abgeschleppt

