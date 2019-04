Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche am Wochenende

Paderborn (ots)

(mb) Am vergangenen Wochenende nutzten Einbrecher die Abwesenheit von den Bewohnern, um in Wohnhäuser einzudringen.

Am Kleinenberger Weg waren die Bewohner eines Reihenmittelhauses von Samstag, 09.45 Uhr, bis Sonntag, 21.10 Uhr, nicht daheim. In diesem Zeitraum näherten sich Einbrecher dem Grundstück über einen Pfad, der hinter den Gärten der Reihenhäuser entlangführt. Durch den Garten gelangten sie an das Haus und warfen ein Fenster ein. Im Haus suchten die Täter nach Wertsachen. Sie ließen Schmuck und Bargeld mitgehen.

Der Tatzeitraum eines Einbruchs an der Damaschkestraße erstreckt sich von Freitagvormittag bis Montagnachmittag. In diesem Fall schlugen die Täter an der Rückseite des Zweiparteienhauses die Scheibe einer Terrassentür ein und stiegen in die Erdgeschosswohnung ein. Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen durchsucht, Schränke teilweise ausgeräumt. Was im Einzelnen gestohlen wurde steht noch nicht fest.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell