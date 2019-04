Polizei Paderborn

POL-PB: Während kurzer Abwesenheit eingebrochen

Borchen (ots)

(mb) Während eine Bewohnerin eines Wohn- und Geschäftshauses an der Paderborner Straße am Samstagabend unterwegs war, wurde in ihre Wohnung eingebrochen.

Die Bewohnerin ging gegen 21.30 Uhr aus dem Haus. Als sie gegen 22.45 Uhr zurückkehrte, stand ihre Wohnungstür offen und das Licht brannte. Mehrere Schränke standen offen. Der oder die Täter waren durch die Wohnungstür eingedrungen und hatten nach Wertsachen gesucht. Gestohlen wurde vermutlich nichts.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell