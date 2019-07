Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß zwei PKW mit 2 Schwerverletzten

Daun (ots)

Am Donnerstag, dem 18.07.2019 gegen 17:35 Uhr ereignete sich auf der L 28 zwischen Daun und Daun-Steinborn ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine leicht verletzt wurde. Ein 26jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr mit drei weiteren Insassen die Strecke aus Steinborn kommend in Richtung Daun. Ausgangs einer Linkskurve kam er auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Dieser PKW war mit zwei Personen besetzt. Durch den Aufprall wurde der entgegenkommende PKW eine Böschung hinuntergeschleudert, die beiden Insassen wurden hierbei schwerverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz befanden sich die FFWen der VG Daun, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifen der Polizeiinspektion Daun.

