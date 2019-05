Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wohnungsbrand ohne Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, brach in einer Wohnung am Ginsterweg ein Wohnungsbrand aus.- Die 27-jährige Mieterin und ihr 4-jähriger Sohn konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen. Beide blieben unverletzt. An dem Gebäude entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden. Brandursache ist, nach ersten Ermittlungen, vergessenes Essen auf dem Herd.

