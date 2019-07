Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Esch

Esch (ots)

In der Nacht von Samstag der 13.07.2019 auf Sonntag der 14.07.2019 kam es in der Kapellenstraße in Esch zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Kraftfahrzeugführer hat aus noch nicht geklärter Ursache eine Straßenlaterne beschädigt, wodurch diese aus dem Fundament gehoben und erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm ermittelt wegen des Verdachts des Verkehrsunfalls mit Flucht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

