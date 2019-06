Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zimmerbrand nach Kurzschluss + Sachbeschädigung an Pkw + Wohnungseinbrecher flüchten + Rasenplatz durch Pkw beschädigt + Taschendiebe unterwegs ++

Rotenburg (ots)

++ Zimmerbrand nach Kurzschluss ++

Brockel. Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerken Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Brockel. Durch die eintreffene Feuerwehr wird festgestellt, dass die Bewohner der brandbetroffenen Wohnung ortsabwesend sind. Nach Beendigung des Löschangriffes ist festzustellen, dass sich der Brand auf eine Mehrfachsteckdose sowie den angeschlossenen Fernseher nebst Zubehör beschränkt hat. Bei der Brandursache dürfte es sich nach ersten Ermittlungen um einen Kurzschluss in der vorgenannten Steckdose handeln.

++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Visselhövede. Die Polizeistation Visselhövede sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem roten Peugeot 207 in der Lindenstraße in Visselhövede. Unbekannte hatten den Lack des Pkw in der Freitagnacht zerkratzt, Hinweise nimmt die Polizei in Visselhövede unter der Nummer 04262-959830 entgegen.

++ Wohnungseinbrecher flüchten ++

Hemslingen. Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Bockshorst in Hemslingen zwei Einbrecher in ihrem Haus. Die beiden Täter klingelten zunächst an der Haustür, gingen dann um das Haus und brachen mit einer Heckenschere die Terrassentür auf. Im Gebäude wurden die Täter dann von der Bewohnerin überrascht und flüchteten nach Ansprache. Die beiden Männer werden als mittelgroß beschrieben, einer trug blonde, der andere Täter dunkle Haare. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 04261-9470 zu melden.

++ Rasenplatz durch Pkw beschädigt ++

Bothel. Einen erheblichen Sachschaden richteten unbekannte Täter in der Freitagnacht auf dem Sportgelände des TuS Bothel in der Schulstraße an. Der Platzwart musste am Samstagmorgen feststellen, dass man den Sportplatz mit Pkw befahren und dadurch den Rasen beschädigt hatte.

++ Taschendiebe unterwegs ++

Rotenburg. Am Wochenende erstatteten mehrere Bürger Anzeige wegen Taschendiebstahles. Jeweils während des Einkaufes in den Filialen eines Discounters in der Brockeler Straße bzw. der Brauerstraße entnahmen Täter Geldbörsen aus umgehängten oder im Einkaufswagen abgelegten Taschen. In einem Fall wurde im Anschluss an den Diebstahl die erbeutete Scheckkarte eingesetzt um mehr als 2000 Euro vom Konto der Geschädigten abzuheben.

