POL-ROW: ++ 41-Jähriger fährt unter Drogen-Mix über die Hansalinie ++ Drei Mal klingelte die falsche Polizei ++ Unfall nach Sekundenschlaf - 29-Jähriger Fahrer und drei Insassen verletzt ++

41-Jähriger fährt unter Drogen-Mix über die Hansalinie

Elsdorf/A1. Am Mittwochnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen auf der Hansalinie in Richtung Hamburg einen 41-jährigen Autofahrer aus Hamburg aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem VW in Richtung Hamburg unterwegs, als der von der Polizei gestoppt wurde. Bei der Verkehrskontrolle gab er zunächst an, mit Drogen nichts zu tun zu haben. Ein Reaktions- und später auch ein Urintest sagten etwas Anderes. Damit konfrontiert, räumte der 41-Jährige ein, dass er einen Drogenmix aus Kokain, Amphetaminen und Marihuana intus habe. Die letzten Drogen hätte er bei einer kurzen Fahrpause konsumiert. Beim genauen Blick in seinen Wagen fanden die Beamten allerlei Drogen und auch einen verbotenen Schlagring. Alle Dinge wurden beschlagnahmt. Zu guter Letzt stellte sich auch noch heraus, dass der Hamburger gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Wegen all dieser Delikte wird er sich jetzt vor Gericht verantworten müssen.

Drei Mal klingelte die falsche Polizei

Zeven. Am Mittwoch sind drei Zevener Bürger von falschen Polizeibeamten angerufen worden. Bei einer 64-jährigen Frau meldete sich ein Unbekannter kurz nach 11 Uhr mit den Worten "Kriminalpolizei, Schlüter am Apparat". Er teilte der Frau mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und fragte, ob sie etwas gesehen habe. Die Frau fasste sich kurz und beendete das Gespräch. Etwas später, gegen 11.20 Uhr, klingelte das Telefon bei einer 78-jährigen Frau. Diesmal hieß es "Polizei, Schlüter". In der Hansastraße sei jemand niedergeschlagen und beraubt worden. Der Täter sei flüchtig. Nach der Einleitung fragte der falsche Polizeibeamte nach dem Vermögen der Angerufenen. Als die Frau dazu keine Angaben machte, war das Telefonat zu Ende. Nur fünf Minuten später meldete sich der mittlerweile bekannte falsche Polizist "Wagener von der Kripo" bei einer 70-Jährigen. Nach einem Raub im Weißdornweg seien ihre Personalien bei einem der Täter gefunden worden. Die Frau ließ sich auf nichts ein und legte auf.

Unfall nach Sekundenschlaf - 29-Jähriger Fahrer und drei Insassen verletzt

Hemslingen. Am Mittwochnachmittag ist ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Harburg auf der Bundesstraße 71 zwischen Hemslingen und Brockel mit drei weiteren Insassen an Bord verunglückt. Auf gerader Strecke kam der Opel des Mannes zunächst von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Über eine kreuzende Nebenstraße fuhr der Wagen auf ein angrenzendes Maisfeld und blieb dort stehen. Neben dem Fahrer zog sich seine 26-jährige Beifahrerin und deren 3 und 6 Jahre alten Kinder leichte Verletzungen zu. Nach eigenen Angaben sei der Mann am Steuer seines Fahrzeugs kurz eingenickt. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei gering.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Bremervörde. Unbekannte Täter haben am Mittwochmittag eine 79-jährige Frau beim Einkaufen in einem Non-Food-Discounter an der Industriestraße bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt und für einen Moment aus den Augen gelassen. Diese Gelegenheit nutzten die Unbekannten, um daraus das Portemonnaie mit Bargeld und einer Bankkarte zu stehlen. Damit gingen die Täter auf direktem Weg zum Bankautomaten und hoben Geld ab.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Bevern. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Nordkreis ist am späten Mittwochabend vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten wurden am Kreisverkehr zu Ortsbeginn auf den jungen Mann aufmerksam, weil er mit hoher Geschwindigkeit von der Kreisstraße 125 in den Kreisel einfuhr. In der Plönjeshausener Straße wurde er gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei dem 18-Jährige typische Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der junge Fahrer Marihuana zu sich genommen haben. In der OsteMed Klinik wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Alkoholfahrt am Vormittag

Zeven. Am Mittwochvormittag hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei die Alkoholfahrt eines 58-jährigen Autofahrers aus dem Raum Zeven beendet. Die Beamten wurden gegen 10.15 Uhr in der Godenstedter Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Zu deutlich war eine Alkoholfahne zu riechen. Auf der Polizeiwache musste der Mann eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

