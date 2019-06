Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 51-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt ++ Radfahrerin am Kreisel angefahren ++ Kind auf Fahrrad übersehen ++

Rotenburg (ots)

51-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Boitzen. Bei einem Verkehrsunfall in der Lange Straße ist am Donnerstagmorgen eine 51-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Zeven verletzt worden. Die Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Audi in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden von über zehntausend Euro.

Radfahrerin am Kreisel angefahren

Rotenburg. Am Donnerstagmorgen ist eine 53-jährige Radfahrerin aus Hemsbünde bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Lindenstraße/Elise-Averdiek-Straße verletzt worden. Eine 35-jährige Autofahrerin war gegen 8 Uhr in den Kreisel eingefahren und hatte dabei die Radlerin vermutlich übersehen. Beim Sturz mit ihrem Rad zog sich die Frau leichte Verletzungen an ihrem Kopf zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Kind auf Fahrrad übersehen

Zeven. Am Donnerstagmittag ist ein 10-jähriger Radfahrer im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Herrenbrümmer von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 45-jährige Autofahrerin aus Zeven hatte gegen 12.40 Uhr von der Straße Herrenbrümmer nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen wollen. Dabei hat sie vermutlich das von rechts kommende Kind übersehen. Der 10-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund fünfhundert Euro.

