Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach: Zwei Verkehrsunfälle an einem Tag verursacht

Offenbach (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle verursachte eine 34-jährige Autofahrerin am Montag in Offenbach. Die Frau hatte zunächst gegen 14.00Uhr in der Niedergasse in Offenbach ein geparktes Fahrzeug gestreift und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen. Wenige Stunden später stieß die 34 Jährige in der Hauptstraße in Offenbach mit ihrem Auto gegen ein weiteres geparktes Auto und einen Pfosten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Autofahrerin Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit hinwiesen. Der 34 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

