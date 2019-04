Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich Kinder brachen am frühen Sonntagabend (28.04.2019) in die Ernst-Reuther-Straße in der Schlesier Straße ein. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie drei Kinder über den Zaun der Schule geklettert und dort mehrere Scheibe einwarfen. Anschließend wäre die Kinder in das Schulgebäude geflüchtet. Die Kinder (8 bis 10 Jahre alt) entkamen unerkannt. Ob etwas aus der Schule gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Sachschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

