Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Gilletstraße, am Montag in der Zeit zwischen 13.15 und 13.45 Uhr. Der unbekannte Unfallverursacher streife vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 bzw. per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

