POL-PDLD: Essingen: 18.05.2019, 18:00 Uhr -> 20.05.2019, 07:00 Uhr Treppendiebstahl

Essingen (ots)

In der Straße am Turnplatz wurde aus einem Sprinter mit angehängtem Hänger eine maßgefertigte Stahltreppe mit Geländer entwendet. Zum Abtransport muss ein Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Landau.

