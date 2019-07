Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - An der verschlossenen Tür gerüttelt und wieder verschwunden nachdem der Hund bellte

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Fremder hat das Tor zum Hof an der Wipperfürther Straße geöffnet, die Gartenhütte aufgemacht und an der Terrassentür des Einfamilienhauses gerüttelt. Anschließend zog er ohne Beute ab.

Die 22-jährige Bewohnerin hatte sich im Haus aufgehalten, als sie aus dem dunklen Wohnzimmer Geräusche von der Terrassentür hörte. Jemand war die knarrenden Stufen heraufgekommen und hatte an der Tür gerappelt. Daraufhin fing der Hund im Haus an zu bellen. Als die junge Frau aus dem Fenster schaute, fiel ihr das plötzlich offen stehende Tor zum Hof auf, auch stand die Gartenhütte nun offen. Dann bemerkte sie eine Person, die auf der Straße vor dem Haus auf ein Fahrrad stieg und in Richtung Moitzfeld davonfuhr.

Gestohlen wurde nichts. Es ist nicht auszuschließen, dass das Bellen des Hundes den Einbrecher verscheucht hat.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Er war von kräftiger Statur, trug eine kurze, karierte Hose und einen Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell