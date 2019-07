Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - drei schwer- und zwei leichtverletzte Zweiradfahrer am Dienstag im Kreisgebiet

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Drei Motorradfahrer und zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag (23.07.) verletzt worden.

Um kurz nach 09:00 Uhr traf es einen Piaggio-Fahrer in Leichlingen auf der Oskar-Erbslöh-Straße. Der 70-jährige Leichlinger war in Richtung Germaniabad unterwegs, als er die Bordsteinkante touchierte. Er stürzte unglücklich auf einen Leitpfosten und erlitt schwere Verletzungen. Er kam zur Versorgung in das Solinger Krankenhaus.

Am Ortseingang Rösrath-Forsbach verletzte sich um kurz nach 10:00 Uhr ein 57-jähriger Kölner. Er fuhr mit seiner Triumph hinter einem Renault auf der Bensberger Straße von Bensberg kommend in Richtung Forsbach. Kurz vor der Einmündung Feldstraße staute sich der Verkehr vor der roten Ampel und der 63-jährige Clio-Fahrer aus Overath musste stark bremsen. Der Motorradfahrer erkannte das zu spät und fuhr auf. Der 57-Jährige wollte selbstständig zum Arzt gehen. Es entstand circa 3.500 Euro Schaden.

Mülltonnen stoppten am Mittag eine Radfahrerin auf der Bergstraße in Odenthal-Glöbusch. Die 33-jährige Odenthalerin war um 12:25 Uhr in Richtung Odenthal unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben schwindelig wurde. Sie verlor die Kontrolle über ihr Rad und prallte vor eine Mülltonne. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus.

Am Nachmittag traf es einen 33-jährigen Wuppertaler in Wermelskirchen-Dhünn. Der BMW-Fahrer war um kurz vor 16:00 Uhr auf der kurvenreichen Landstraße 409 unterwegs. Im Bereich der Einmündung Neuenweg verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Versorgung in das örtliche Krankenhaus. Der Sachschaden an der BMW wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Am Abend ist ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Wermelskirchen in Kürten-Hutsherweg auf der B506 schwer gestürzt. Um kurz nach 19:00 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt brachte der Rettungsdienst den Schwerverletzten in eine Kölner Unfallklinik. Es muss hier noch ermittelt werden wie es zu dem Unfall gekommen ist. (rb)

