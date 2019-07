Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Jugendliche zocken Jugendliche ab

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 14-Jähriger hat zusammen mit zwei anderen Jugendlichen gestern am frühen Abend (22.07. gegen 18.00 Uhr) in einem Waldstück an der Hans-Zanders-Straße zwei Schüler bedroht und ihnen Geld abgenommen.

Die Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren haben sich mit anderen im Wald zwischen Quirls und Spielplatz an einer Feuerstelle aufgehalten. Plötzlich kamen drei Jugendliche, wovon sie nur einen kannten. Einer der Unbekannten fragte den 16-Jährigen nach Bargeld. Ein Nein akzeptierte er nicht und schaute in den Rucksack des Schülers. Es entstand ein kurzes Gerangel an einer Bauchtasche im Rucksack, in der sich Bargeld befand.

Zeitgleich hatte der 14-jährige Odenthaler aus der Tätergruppe den 15-jährigen Schüler ebenfalls um Geld gefragt. Auch er akzeptierte ein Nein nicht und drohte sofort mit Prügel. Daraufhin rückte der 15-Jährige aus Herne sein Bargeld raus.

Beide Täter und ihr zuschauender Kumpel flüchteten mit 80 Euro Beute in Richtung Spielplatz.

Die Polizei wurde informiert. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. (gb)

