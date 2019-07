Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in das Leichlinger Blütenbad mit hohem Sachschaden

Leichlingen (ots)

Bei einem Einbruch in das Freizeitbad in der Nacht von Sonntag auf Montag (22.07.) haben unbekannte Täter einen hohen Sachschaden von circa 7.000 Euro verursacht und Bargeld entwendet.

Das Freizeitbad in der Straße Am Büscherhof wurde im Tatzeitraum von 02:00 Uhr bis 05:50 Uhr durch unbekannte Täter aufgesucht. Sie kletterten vermutlich über den Zaun des Freibades und benutzten einen am Schwimmbad befindlichen Feuerlöscher, um damit insgesamt drei Fenster einzuschlagen. Im Kassenbereich wurden dann mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Zudem wurden der Kiosk des Freibades und der Kiosk des Hallenbades nach möglicher Beute durchsucht.

Im gleichen Gebäude wie das Hallenbad befindet sich zudem eine Physiotherapiepraxis, die über die Umkleiden des Hallenbades erreichbar ist. Aus einem Schrank an der Empfangstheke wurden zwei Geldkassetten mit einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Hinweise an die Polizei erbeten unter 02202 205-0. (ct)

