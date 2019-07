Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Ausgefallene Ampel von der Sonne angestrahlt

Wermelskirchen (ots)

Eine 61-Jährige aus Wermelskirchen hat gestern (21.07.) auf dem Kreuzungsbereich Berliner Straße / Wustbacher Straße eine ausgefallene Ampel nicht erkannt und einen Unfall verursacht.

Die Daimler-Fahrerin befuhr die Wustbacher Straße in Richtung Berliner Straße. Nach ihren Angaben habe sie die zu dieser Zeit defekte Ampelanlage nicht bemerkt. Vermutlich stand die Sonne so auf der Ampelanlage, dass das Grünlicht für sie vermeintlich aufleuchtete. Daher, so ihre Aussage, fuhr sie nach ihrer Meinung bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Der auf der Berliner Straße querende VW Polo-Fahrer hatte dagegen den Ausfall der Ampelanlage erkannt. Er verringerte seine Geschwindigkeit und fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein. Plötzlich prallte der von links kommende Daimler in seinen Polo.

Die Beifahrerin des Polo-Fahrers aus Hückeswagen erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro. (gb)

