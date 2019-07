Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Portmonee aus der Hand genommen und gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Unbekannter hat einem jungen Kölner vor einem Kiosk am Konrad-Adenauer-Platz gestern Nacht (21.07. gegen 01.10 Uhr) das Portmonee abgenommen.

Mit seinem Kumpel hatte sich der 18-jährige Kölner in der Nacht am Konrad-Adenauer Platz aufgehalten. Er wollte sich etwas zu trinken an dem dortigen Kiosk kaufen und hatte dazu seine Geldbörse in die Hand genommen. Plötzlich tauchten zwei Unbekannte auf. Einer der Beiden nahm einfach das Portmonee aus der Hand des 18-Jährigen. Zu zweit flüchteten sie damit über die Fußgängerzone in Richtung Quirls. Die Kölner nahmen noch kurz die Verfolgung auf, brachen dann aber ab und informierten die Polizei. In dem Portmonee befanden sich eine kleine Menge Bargeld, eine EC-Karte sowie persönliche Papiere des Geschädigten.

Der Täter kann nur vage beschrieben werden. Er war etwa 190 cm groß und war dunkel gekleidet.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

