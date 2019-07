Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Grundschule

Overath (ots)

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Sonntag (21.07.2019), 14:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Grundschule in Heiligenhaus in der Straße Grüner Weg ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein 61-Jähriger Mann hielt sich am Sonntagnachmittag (21.07.) mit seinem Enkel auf dem Schulgelände auf und alarmierte die Polizei, nachdem er die Unordnung bemerkte.

Die Täter gelangten mittels körperlicher Gewalt über eine Tür ins Innere des Gebäudes, öffneten die Schränke in Räumen und Flur und warfen die darin befindlichen Gegenstände auf den Fußboden. Vor dem Eingangsbereich der Schule fanden die Beamten außerdem Stühle und eine Bank sowie Flaschen und Einwegbecher vor.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202-205-0 entgegen. (ma)

