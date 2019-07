Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Kinder stehlen hochwertige Elektronikgeräte in der Bergisch Gladbacher Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmittag (23.07.) haben drei Kinder ein Ladengeschäft eines Telefonanbieters in der Hauptstraße in Bergisch Gladbach aufgesucht.

Sie begaben sich um 12:00 Uhr zu den ausgestellten Elektronikgeräten und rissen mit Gewalt an den Diebstahlsicherungen. Zwei Tätern gelang es, die Diebstahlsicherung zu zerstören und ein Smartphone sowie ein Tablet zu entwenden. Der dritte Täter scheiterte an der Sicherung. Die drei Jungen flüchteten anschließend von der Fußgängerzone in Richtung Reuterstraße und wurden zuletzt im Bereich Röntgenstraße / Hornstraße von Zeugen gesehen.

Ein Augenzeuge beschrieb die Täter wie folgt: 3 Jungen, Alter 9-13 Jahre, schlanke Statur, circa 140-150 cm groß, südländische Hautfarbe, schwarze kurze Haare, einer trug ein auffälliges orangefarbenes Oberteil.

Hinweise erbittet die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

