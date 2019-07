Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tasche aufgeschlitzt, um Portmonee zu stehlen

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben gestern (23.07.) Mittag zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr im Bereich der Kölner Straße einer Rentnerin mehrere hundert Euro gestohlen, in dem sie unbemerkt ihre Tasche aufgeschnitten haben.

Die Bergisch Gladbacher Rentnerin hatte bei einer Bank mehrere hundert Euro am Geldautomaten abgehoben. Während dessen kamen zwei Männer und eine Frau in den Bankvorraum. Einer der Männer half ihr auch noch mit der Handhabung des Automaten. Danach holte die 78-Jährige ihre Kontoauszüge aus einem anderen Automaten und verließ damit die Bank.

Von dort aus ging sie direkt zum Einkaufen in einen Discounter. Das Portmonee hatte sie in einem Einkaufbeutel, der an ihrem Arm hing. An der Kasse angekommen musste sie dann aber feststellen, dass ihr Portmonee nicht mehr da war und in der Tasche ein riesen Schnitt (etwa 30 cm) war. Diebe hatten den Beutel aufgeschlitzt und das Portmonee gestohlen. Wann und wo genau das passiert ist, kann die Geschädigte nicht sagen.

Die Personen aus der Bank werden wie folgt beschrieben:

- männlich, südländisch, ca. 20 bis 30 Jahre alt - männlich, nordeuropäisch, heller Typ - weiblich, ca. 50 bis 60 Jahre alt

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder nähere Angaben zu den Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

