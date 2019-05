Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer (11-1905)

Speyer (ots)

19.05.2019, 13.21 Uhr Durch einen Zeugen wird ein Autofahrer auf der B 9 in Richtung Ludwigshafen gemeldet, der einen bierflaschenähnlichen Gegenstand in der Hand halten würde. Der PKW konnte am Ortseingang von Waldsee angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Dem 68-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

