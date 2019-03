Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Person durch Klein-Lkw verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Trier (ots)

Am Freitag, 22.03.2019, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in der Hornstraße, in Höhe der dortigen Einkaufsmärkte, ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein 47jähriger verletzt wurde. Der Mann, welcher dort mit Straßenreinigungsarbeiten beschäftigt war, wurde durch einen vermutlich grünen Klein-Lkw mit TR-Kennzeichen erfasst und hierdurch verletzt. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Klein-Lkw oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell