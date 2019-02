Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190222.1 Burg: Hundebesitzerin nach Unfallflucht gesucht!

Burg (ots)

Am vergangenen Montag haben Zeugen eine Frau beobachtet, die mit ihrem Fahrzeug ein anderes beschädigt hat und sich anschließend vom Ort entfernte. Die Dame hatte einen Hund bei sich - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Geschädigte stellte im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr ihren Mercedes in der Straße Am Hafen auf einer Parkfläche neben der Fahrbahn im Bereich einer Kurve ab. Als sie nach einem Spaziergang zu ihrem Kabrio zurückkehrte, meldeten sich Mädchen, die beobachtet hatten, wie eine Frau mit einem roten Auto mit Heider Kennzeichen rückwärts gegen den Mercedes gefahren war. Kurz begutachtete die Unfallverursacherin den Schaden und entfernte sich dann. An dem SLK war ein Lackschaden entstanden.

Bisher steht die Identität der Flüchtigen nicht fest. Was allerdings auf ihre Spur führen könnte, ist der kleine hellbraune Mischlingshund, den die Frau mit Namen "Lilli" rief. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, sollten sich mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 /2310 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich insbesondere für die Gesuchte selbst.

Merle Neufeld

