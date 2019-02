Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190221.4 Itzehoe: Drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss erwischt

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Tag hat die Itzehoer Polizei einen Mofa- und zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese unter dem Einfluss von Drogen stehend mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Sie mussten sich Blutprobenentnahmen unterziehen.

Bereits am Morgen um 07.45 Uhr stoppte eine Streife in der Straße Am Brokhafen einen 17-jährigen Mofafahrer, weil dieser mit einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als 25 km/h unterwegs gewesen ist. Möglicherweise, so der junge Mann, sei die Drosselung seines Zweirads kaputt. Eine Mofaprüfbescheinigung konnte er zwar vorweisen, jedoch nicht den erforderlichen Führerschein für ein Mofa mit der Geschwindigkeit. Zudem stand der Itzehoer unter dem Einfluss von Drogen und musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Der Jugendliche wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Um 23.05 Uhr deckten Einsatzkräfte eine weitere Drogenfahrt auf. In der Portland-Cement-Straße überprüften sie einen 20-jährigen Autofahrer, dessen Pupillen bei Lichteinfall Auffälligkeiten zeigten. Zunächst leugnete der Mann die Einnahme von Drogen, relativierte seine Angabe jedoch nach einem positiv verlaufenen Drogenvortest. Auch er musste sich dem Prozedere der Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Einen nächsten Drogenkonsumenten erwischten Beamte um 23.40 Uhr mit seinem Auto in der Breitenburger Graf-Rantzau-Straße. Der 23-Jährige hatte einem Drogenvortest zufolge Amphetamine konsumiert. Zudem lagerte er neben Cannabiskraut und Tütchen mit weißer Substanz eine Machete in seinem Auto. Sämtliche Drogen und Zubehör sowie die Waffe stellten die Polizisten bei dem Mercedes-Fahrer sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den aus dem Itzehoer Umland Stammenden erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen der Drogenfahrt.

