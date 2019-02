Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190221.2 Sankt Michaelisdonn: Müllwagen erfasst Senior

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Mittwochvormittag hat der Fahrer eines Müllwagens beim Rangieren einen Rentner erfasst. Der Geschädigte erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Um 10.35 Uhr rangierte der 56-jährige Kraftfahrer mit seinem LKW auf einem Parkplatz in der Westerstraße. Dabei scherte das Heck des Lasters im Vorwärtsfahren aus und drückte einen 82-Jährige, der neben seinem geparkten Wagen stand, in die Fahrertür seines Autos. Dabei erlitt der Dithmarscher schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Merle Neufeld

