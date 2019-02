Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190221.1 Sankt Michaelisdonn: Bei Unfall schwer verletzt

Sankt Michaelisdonn (ots)

Mittwochmorgen ist es in Sankt Michaelisdonn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen, sein Unfallgegner blieb unversehrt.

Um 09.35 Uhr war ein 58-Jähriger mit einem Opel auf der Zuckerstraße aus Richtung Unterm Cleve kommend in Richtung Meldorfer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Meldorfer Straße fuhr der Mann in die Landesstraße 138 ein und übersah dabei den bevorrechtigten Fahrer eines Volvos, der in Richtung Ortsmitte fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch der Volvo des 48-jährigen Geschädigten auf den Grünstreifen abseits der Straße geriet. Während der Volvo-Fahrer aus Dinklage unverletzt blieb, klagte der Dithmarscher über Schmerzen. Vermutlich erlitt er Schädelprellungen und ein Schleudertrauma und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An den Unfallfahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa sechstausend Euro.

Merle Neufeld

