POL-IZ: 190220.5 Brunsbüttel: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

In der Nacht zu heute war ein aus Ungarn stammender Mann in Brunsbüttel unter Alkoholeinfluss stehend mit seinem Auto unterwegs. Gegen ihn fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und behielten eine Sicherheitsleistung ein.

Um 0.50 Uhr stoppte eine Streife einen Mazda in der Straße Von-Humboldt-Platz, um Fahrzeug und Fahrer zu überprüfen. Bei dem 54-jährigen Insassen stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest - ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,02 Promille. Da sich der Betroffene nur zeitweilig in Deutschland aufhielt, erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro und fertigten eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss.

Merle Neufeld

