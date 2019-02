Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190220.1 Brunsbüttel: Katze beschossen

Brunsbüttel (ots)

Bereits am 4. Februar 2019 meldete sich eine Katzenhalterin bei der Polizei in Brunsbüttel, nachdem ihr Stubentiger offenbar beschossen worden war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können.

Anfang Februar begab sich die Geschädigte mit ihrer Katze zu einem Tierarzt, nachdem der Vierbeiner Probleme beim Urinieren hatte und schließlich ununterbrochen schrie. Das Sorgenkind musste unter das Messer, wobei der Arzt eine Schrotkugel feststellte und entfernte. Die Operationskosten beliefen sich auf mehr als zweihundert Euro.

Wer das Tier im Bereich Auf dem Deiche in Brunsbüttel beschossen hat und zu welcher Zeit dies geschah, ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, sollten sich mit den Ermittlern des Polizeibezirksreviers in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

