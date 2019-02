Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190219.2 Burg: Was lange währt, wird endlich gut...

Burg (ots)

Dank einer Veröffentlichung auf Facebook und dank der Ermittlungen der Beamten der Burger Polizeistation ist es gelungen, die Verantwortlichen einer Sachbeschädigung des vergangenen Jahres zu ermitteln. Bei ihnen handelt es sich um zwei Jugendliche.

Ende Dezember 2019 demolierten zunächst Unbekannte einen Zaun in der Waldstraße am dortigen Aussichtsturm des Vereins "Burg Natur e. V." und verursachten damit einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Nachdem die Tat auch in den Sozialen Medien ihre Würdigung fand, meldete sich ein Zeuge und gab einen Hinweis auf einen der möglichen Täter. Letztlich war es genau dieser Tipp, der die Beamten auf die Spur zweier Jugendliche führte, die die Sachbeschädigung mittlerweile eingeräumt haben. Für den Schaden werden die 16 und 17 Jahre alten Beschuldigten aufkommen und künftig hoffentlich von derartigem Handeln Abstand nehmen.

Merle Neufeld

