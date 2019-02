Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190219.3 Heide: 11-Jähriger bei Unfall verletzt

Heide (ots)

Montagabend ist es in Heide zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rollerfahrer im Kindesalter gekommen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Kurz nach 18.00 Uhr beabsichtigte ein Heider, mit seinem Opel Corsa den Parkplatz eines Fitnesscenters in der Meldorfer Straße zu verlassen. Dabei übersah der 49-Jährige einen Schüler auf seinem City-Roller, der auf dem Fußgängerweg in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Die Unfallbeteiligten stießen zusammen, wodurch der 11-Jährige zu Fall kam. Er zog sich eine Verletzung am Bein zu und kam in das Heider Klinikum. An dem Wagen des Unfallverursachers entstand leichter Sachschaden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell