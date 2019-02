Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190220.6 Krempe: Feuer in Krempe - Zeugen gesucht!

Krempe (ots)

Nach einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Krempe laufen die Ermittlungen der Itzehoer Kripo in Bezug auf die Brandursache. Eine Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus und sucht nach Zeugen.

Kurz vor 18.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Breite Straße aus. In einem nicht bewohnten Gebäude war ein Feuer ausgebrochen. Noch vor 19.00 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Lediglich Teppiche hatten gebrannt und waren gelöscht, bevor ein Gebäudeschaden entstehen konnte. Die Schadenshöhe dürfte sich nach polizeilicher Einschätzung auf nur einige tausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in der Zeit von etwa 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr Personen im Bereich des Brandobjektes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Merle Neufeld

