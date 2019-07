Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtrag zur Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg vom 28.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer -

Am Sonntag, 28.07.2019 gegen 10:15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Emstek, die Cappelner Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Cappeln. In einer langgezogenen Linkskurve in der Große Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Gartenzaun. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt dem Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

