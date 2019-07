Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 26.-28.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Markhausen - Flächenbrand Am 27.07.2019 gegen 16:45 Uhr kam es bei Arbeiten im Markhauser Weg zu einem Flächenbrand eines Stoppelfeldes. Dabei brannten auch einige Rundballen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Markhausen gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Friesoythe/ Gehlenberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 27.07.2019, gegen 07:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Friesoyther Polizei einen 33-jährigen Gehlenberger, der die Schlachthofstraße mit einem Leichtkraftrad befahren hatte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Friesoythe/ Vorderstenthüle - Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen Am 27.07.2019, gegen 12:15 Uhr kam es auf der B72 zu einem Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Eine 29-jährige Quakenbrückerin befuhr mit ihrem Pkw VW die B72 aus Cloppenburg kommend in Richtung Friesoythe. Von dort beabsichtigte sie nach links in die Straße "Am Horstberg" abzubiegen. Die nachfolgende 34-jährige Bissendorferin hielt mit ihrem Pkw. Hinter ihr hielt ebenfalls ein 63-jähriger Bissendorfer mit seinem Pkw. Die nun folgende 21-Jährige aus Apen fuhr mit ihrem Pkw VW auf den haltenden Pkw Honda des 63-Jährigen auf. Dadurch wurde der Pkw auf den Pkw VW der 34-Jährigen aufgeschoben. Dabei wurden der 63-Jährige und seine 62jährige Mitfahrerin aus Bissendorf, ein 36-jähriger Bissendorfer im Pkw der 34-Jährigen sowie die Auffahrende selbst und ihr 25-jähriger Beifahrer aus Wildeshausen leicht verletzt. Im Pkw des 63-jährigen Bissendorfers war eine sogenannte Dash-Cam installiert. Diese wurde zu möglichen Beweiszwecken durch die Polizei sichergestellt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst, die psychosoziale Notfallversorgung des DRK sowie die freiwillige Feuerwehr eingesetzt. In Anbetracht der hohen Außentemperatur versorgte eine hilfsbereite Anwohnerin die Unfallbeteiligten mit Trinkwasser. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 16000 EUR. Friesoythe - Verkehrsunfall (Zeugenaufruf) Am 26.07.2019, gegen 22:06 Uhr kam es auf der Sedelsberger Straße in Höhe Hausnummer 46 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 22-jährige Böselerin befuhr mit einem Pkw Opel die Sedelsberger Straße aus Friesoythe kommend in Richtung Sedelsberg. Ihr entgegen kam ein 22-jähriger Friesoyther mit einem Pkw Skoda. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Außenspiegel. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 zu melden. Bösel - Böschungsbrand Am 26.07.2019, gegen 19:17 Uhr kam es im Steinbergsweg zu zwei Böschungsbränden. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Die Brandursache ist zurzeit nicht bekannt. Friesoythe - Diebstahl In der Zeit von 04.07.2019, 23:59 Uhr und 20.07.2019, 13:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter von einem Grundstück im Ahornweg einen Poolsauger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

