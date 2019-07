Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag, 26.07.2019, bis Samstag, 27.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Am Samstag, 27.07.2019, 00.05 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger aus Steinfeld mit einem Pkw VW Passat die Lohner Straße. Auf einem Parkplatz konnte er schließlich angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde erhebliche Alkoholbeeinflussung seitens des Fahrzeugführers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,38 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahme und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Samstag, 27.07.2019, 01.50 Uhr, wurde ein 18-jähriger aus Diepholz mit einem Pkw VW Golf in Vechta auf der Rombergstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde anageordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Körperverletzung

Am Samstag, 27.07.2019, 03.05 Uhr, war ein 18-jähriger Dinklager in Dinklage auf dem Kösters Gang unterwegs. Dort wurde er grundlos von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Personen verlief bislang negativ. Sollten zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, sollten diese der Polizei in Lohne (Telefon: 04442 93160) mitgeteilt werden.

Vechta - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Am Freitag, 26.07.2019, 18.00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Falkenweg in Vechta zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl. Drei Männer im Alter von 38, 41 und 43 Jahre, allesamt in Bremen wohnhaft, begaben sich in den Markt, um dort vermutlich gezielt Tabakwaren zu entwenden. Die Personen konnten bei der Tatausführung beobachtet werden. Sie ergriffen daraufhin die Flucht. Ein Täter konnte vor Ort festgehalten und festgenommen werden, die beiden anderen wurden im Zuge der sofort eingeleiteten Nachbereichsfahndung ergriffen. Bei der Durchsuchung der Personen konnten Tabakwaren im Wert von etwa 400 Euro aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer anschließenden durchgeführten Durchsuchung des mitgeführten Pkw Renault Clio wurden Hartdrogen in geringer Menge sowie ein vierstelliger Geldbetrag vorgefunden und beschlagnahmt.

