Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, 25. Juli 2019, 16.25 Uhr, hielt ein 30-Jähriger aus Vechta mit seinem VW Passat verkehrsbedingt auf der Bundesstraße 69 in Fahrtrichtung Diepholz an einer roten Ampel an. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Pkw des 30-jährigen auf. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

Steinfeld - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Freitag, 26. Juli 2019, 02.15 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter an der Falkenstraße Ecke Am Schützenplatz ein Kleinkraftrad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Damme - Brand eines Feldes

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag, 25. Juli 2019, um 14.55 Uhr, ein Feld an der Hufeisenstraße in Brand. Eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Dame gelöscht, wodurch ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 25. Juli 2019 befuhr ein 29-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden gegen 16.45 Uhr mit seinem Mountainbike den Radweg an der Osnabrücker Straße in Richtung Ortsausgang. Gleichzeitig fuhr ein 38-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw von der Fahrbahn auf einen Hof ab und setze anschließend auf dem Radweg zurück. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

