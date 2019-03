Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorrollerfahrer

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 27.03.2019, fuhr gegen 17.40 Uhr ein Motorrollerfahrer auf der L 529 im Kurvenbereich in Höhe der Aumühle mit seinem Vorderrad über einen auf der Fahrbahn liegenden Ast und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und vom DRK ins Krankenhaus in Speyer verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro.

