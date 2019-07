Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand einer Rundballenpresse

Am 25. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.20 Uhr am Beverbrucher Damm eine Rundballenpresse bei Feldarbeiten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel, die mit sechs Fahrzeugen und 45 Kameraden vor Ort war, löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Molbergen - Brand eines Mähdreschers

AM 25. Juli 2019, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Mähdrescher bei Feldarbeiten, Zur Molberger Dose, in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Cloppenburg und Molbergen, die mit 41 Kräften vor Ort war, löschte den Brand. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell