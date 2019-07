Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta (KORREKTUR)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Nach Einbruch diverses Werkzeug aufgefunden; Eigentümer gesucht

Nach einem Einbruch in eine Lohner Industriefirma, Dinklager Straße, am 27. Juni 2019 erhärtete sich der bereits zuvor bestehende Tatverdacht gegen einen 42-Jährigen und einen 48-Jährigen, beides Lohner. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der Ermittlungen eine erhebliche Menge an hochwertigem Werkzeug aufgefunden. Diese konnten allerdings bislang nur teilweise zugeordnet werden. Die Polizei sucht nun weitere Eigentümer. Bei wem wurde seit 2018 eingebrochen und wem fehlte anschließend hochwertiges Werkzeug? Die Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell