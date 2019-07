Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Ladendiebstahl

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am 24. Juli 2019, gegen 17.30 Uhr, gemeinschaftlich aus einem Geschäft an der Großen Straße ein Mobiltelefon im Wert von über 1200 Euro. Einer der Täter soll braune Haare gehabt und eine Jogginghose getragen haben. Der andere Täter soll kurze Shorts und ein schwarz-weißes T-Shirt sowie weiße Schuhe getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Holdorf - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 25. Juli 2019, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr, den rechten Außenspiegel eines Opel Corsa, der auf einem Parkplatz an der Neuenkirchener Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

