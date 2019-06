Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am 28.06. 11:40 Uhr; Zeugen gesucht

Wasserliesch (ots)

Im Bereich des Marktplatz in Wasserliesch kam es am 28.06.2019 gg. 11:40 Uhr im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen 7,5t-LKW und einem PKW. Der LKW fuhr auf die Gegenfahrbahn, sodass die entgegenkommende PKW-Fahrerin ausweichen musste und gegen einen dortigen Steinpoller stieß. Hierbei ist ihr Fahrzeug beschädigt worden. Der LKW Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise erbeten an die PW Konz, Tel.: 06501-92680

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Granastr. 116

54329 Konz

Telefon 06501/9268-0

Telefax 06501/9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell