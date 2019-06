Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B 51

Trierweiler (ots)

Am Freitag, 28.06.2019, kam es gegen 09.00 Uhr, auf der B 51, in Höhe der Gemarkung Neuhaus, zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf drei Personen verletzt wurden.

Der Pkw einer 19jährigen kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 36jährigen.

Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen schwerverletzt, sowie eine weitere Person leichter verletzt. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Im Verlaufe der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. 75 Minuten vollgesperrt werden.

