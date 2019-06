Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Baumholder, Danziger Straße (ots)

Am 27.06.2019 wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 22:10 Uhr ein in der Danziger Straße in Baumholder am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug durch schwarze Sprühfarbe im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Weiterhin wurde an dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite die Verkleidung beschädigt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise.

