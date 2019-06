Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 28.06.2019 kam es gegen 12:00 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Schleiferplatz in Idar-Oberstein. Im Zuge der Auseinandersetzung wirkten die beiden mit einer Zange, welche an einem Multitool befestigt war, und einem gläsernen Gegenstand aufeinander ein. Beide Beteiligten wurden dabei verletzt. Auf Grund der Alkoholisierung eines der Beteiligten, wurde bei diesem die Entnahme einer Blutprobe durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach angeordnet.

Der Grund für den Streit sowie der genaue Tathergang werden aktuell noch ermittelt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Einsatz eines Messers ausgeschlossen werden.

Der Sachverhalt erregte großes Interesse in der Öffentlichkeit, da die Tatörtlichkeit zur Tatzeit stark besucht war.

Von Presseanfragen wird gebeten abzusehen. Es wird nachberichtet.

