Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 27/28.07.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 27.07.2019, gegen 18:50 Uhr, kommt es auf der Vechtaer Straße (L881) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer befand sich mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Goldenstedt im Überholvorgang, als ein weiterer Pkw plötzlich ebenfalls zum Überholen ausscherte, ihn touchierte und seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. An dem Pkw des Geschädigten entsteht Sachschaden. Zeugen die Angaben zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta zu melden (Tel. 04441-943-0).

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Samstag, 27.07.2019, 07.24 Uhr, kam es auf der Lehmder Straße in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 30-jähriger aus Bohmte befuhr mit einem Sattelzug die Lehmder Straße in Richtung Dümmerlohhausen. Vor einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 30-jährige wurde durch einen Rettungswagen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Visbek - Körperverletzung

Am Samstag, 27.07.2019, 15.05 Uhr, kam es auf der Kirmes in Visbek zu einer Körperverletzung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung nahm ein 47-jähriger aus Langförden das Mobiltelefon eines 64-jährigen Oldenburgers an sich und schlug dem 64-jährigen damit auf den Kopf. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Zudem wurde das Mobiltelefon beschädigt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 27.07.2019, 11:45 Uhr, kam es in der Schulstraße in Visbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der PKW einer 59-jährigen aus Visbek beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta zu melden (Tel. 04441-943-0).

Vechta- Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 69

Am Samstag, den 27.07.2019, um 22:40 Uhr befährt ein 18-jähriger Visbeker mit seinem Audi die Bundesstraße 69 von Langförden in Richtung Lohne. Auf Höhe der Abfahrt Neemann kommt ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrspur (Geisterfahrer) entgegen. Um eine Kollision zu verhindern weicht der Visbeker mit seinem PKW nach links aus. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß mit der Leitplanke kommt. Der unbekannte Fahrzeugführer wechselt indes auf die für ihn richtige Fahrspur und setzt seine Fahrt ohne zu zögern in Richtung Langförden fort. Der Audi des 18-jährigen wird stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Auch an der Leitplanke entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Bundesstraße 69 wird für die Unfallaufnahme und Bergung des PKW zeitweise halbseitig gesperrt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Dinklage - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 28.07.2019, 02:38 Uhr, kam es im Rahmen der Veranstaltung Schützenfest Dinklage zu einem Streit zwischen vier männlichen Personen, in dessen Verlauf ein 22-jähriger Dinklager durch drei Täter zu Boden geworfen wird. Anschließend schlagen die drei Männer auf das am Boden liegende Opfer ein, sodass Verletzungen im Bereich des Gesichts und Oberarm entstehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Bahnhofstr. 9

04441-9430

49377 Vechta

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell