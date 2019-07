Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Einbruch in Einfamilienhaus - Zwei Tatverdächtige unmittelbar nach Tat festgenommen

Düsseldorf (ots)

Unmittelbar nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Düsseldorf-Wersten, gestern 2. Juli 2019, 17.05 Uhr, konnten zwei mutmaßliche Einbrecher in Tatortnähe durch Einsatzkräfte festgenommen werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge nutzten die Tatverdächtigen (14 und 15 Jahre alt) die vorübergehende Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus, um ungesehen in den Garten des Einfamilienhauses am Mendelweg zu gelangen. Von hier aus drangen sie in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Als die beiden Einbrecher das Haus verließen, trafen Sie auf dem Weg zur Straße auf die zurückkehrende und verdutzte Wohnungsinhaberin. Auf Nachfrage gab einer der beiden Jugendlichen an, man habe eine Katze gesucht. Man entschuldigte sich und ging zunächst ruhigen Schrittes zur Straße, um dann auf der Straße umso schneller in Richtung "Auf'm Rott" zu flüchten. Die Geschädigte verständigte genau in diesem Moment die Polizei über den Einbruch in ihrem Haus. Im Rahmen der Fahndung konnten die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte diverses Einbruchswerkzeug sowie die Tatbeute. Die tatverdächtigen Jugendlichen mussten nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Sie wurden der Jugendschutzstelle übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

