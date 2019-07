Polizei Düsseldorf

POL-D: Mit Sicherheit in den Urlaub - Präventionskommissariat der Düsseldorfer Polizei gibt Tipps für die schönste Zeit im Jahr

Damit Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können - hier noch einige Tipps der Polizei Düsseldorf:

Seien Sie grundsätzlich vorsichtig im Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken - Nicht jeder muss wissen, dass Sie in wenigen Tagen verreisen oder bereits im Urlaub sind - Solche Angaben sind auch für Kriminelle sehr informativ!

Lassen Sie Ihr Gepäck an Bahnhöfen oder Flughäfen nicht aus den Augen! - Diebe nutzen auch einen nur kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit allzu gern!

Das Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Mietwagen am Urlaubsort, auch wenn Sie nur für einen "kurzen Fotostopp" das Fahrzeug verlassen.

Bekannte Ausflugsziele und volle Geschäftsstraßen am Urlaubsort sind nicht nur ein Touristenmagnet - Leider nutzen auch Taschendiebe solche Orte, um Beute zu machen! - Haben Sie im Gedränge ein besonderes Augenmerk auf Ihre Wertsachen!

Tragen Sie auch im Urlaub Geld, Kreditkarten und Ausweise, wenn möglich direkt am Körper, in Innentaschen oder Gürteltaschen.

Schauen Sie sich "beim Geld abheben" das Geldausgabegerät genau an, achten Sie auf mögliche Manipulationen und sorgen Sie dafür, dass keiner Sie bei der Eingabe der PIN beobachten kann!

Lassen Sie Ihre Kredit- oder EC-Karte beim Bezahlen niemals aus den Augen! - Achten Sie auch hier darauf, dass die Eingabe der PIN nicht von Dritten gesehen werden kann!

Falls Sie doch einmal im Urlaub Opfer von Dieben geworden sind, ist es gut eine Kopie der Ausweispapiere oder anderen wichtigen Dokumenten dabei zu haben und diese getrennt vom den Originalpapieren aufzubewahren!

Sollten Sie Opfer einer Straftat im Ausland geworden sein, erstatten Sie sowohl vor Ort als auch in Deutschland eine Anzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps finden Sie auch unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4309295.

Für Fragen steht Ihnen das Team des Präventionskommissariats unter der Telefonnummer 870-5249 zur Verfügung. Gern können Sie auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle aufsuchen und sich dort informieren! Sie finden die Beratungsstelle auf der Luisenstraße 2 in 40215 Düsseldorf. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr und jeden 1. und 3. Samstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Telefonisch sind die Kriminalbeamten unter Telefon 0211 870 6868 zu den oben genannten Zeiten erreichbar.

