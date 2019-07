Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Ladendieb verletzt couragierten Zeugen mit Messer - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Nach einem Ladendiebstahl gestern Mittag in Stadtmitte soll ein 19-jähriger Drogenabhängiger heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden Der polizeibekannte Mann hatte gestern bei seiner Tat einen couragierten Zeugen mit einem Messer verletzt. Der Beschuldigte konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Verletzungen des Zeugen konnten ambulant behandelt werden.

Am Mittag betrat der 19-jährige Drogenabhängige ein Kaufhaus "Am Wehrhahn" und begab sich direkt in die Parfümerieabteilung. Dort entwendete er zwei Packungen mit Inhalt und entfernte sich, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde dabei von zwei Ladendetektivinnen beobachtet und nach Verlassen des Kaufhauses angesprochen. Nach der Ansprache wehrte er sich heftig, zog dabei ein Messer und verletzte einen hinzugekommenen 31-jährigen Zeugen damit nicht unerheblich am Arm. Nur durch das beherzte Zufassen der Passanten konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der junge Mann ist in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Verletzungen des couragierten Helfers wurden vor Ort ambulant behandelt.

